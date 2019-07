Pizzaiola di professione ed escort su un sito di incontri (ma a sua insaputa)

Escort su un sito di incontri a sua insaputa. E' l'assurda vicenda che ha per protagonista una donna di 48 anni di Alatri, in provincia di Frosinone. Dopo diverse telefonate a sfondo sessuale ricevute, la donna ha scoperto che i suoi dati personali e il suo numero di telefono erano entrati a far parte di un circuito per soli uomini. Al suo stupore per quelle telefonate, le era stato risposto di aver già conversato con lei in chat in un sito di incontri dove era presente il suo profilo con nickname "Parlami di te 522". Ma non è tutto: sul computer della donna era arrivata un'email nella quale veniva invitata da un'altra persona a smettere di richiamare quell'utenza perché gli stava rovinando l'esistenza.

Pizzaiola ed escort a sua insaputa: il dramma di una donna di Alatri

La 48enne si era rivolta alla polizia Postale, denunciando il furto di identità sul web. Una situazione, quella che stava vivendo la donna, che aveva messo in seria crisi anche il suo matrimonio: il marito, che non aveva creduto a questa macchinazione ordita nei confronti della coniuge, si era allontanato da casa. A questo c'è da aggiungere che la donna che gestiva una pizzeria era stata costretta a chiudere per paura che qualcuno pensasse che la utilizzava per adescare i clienti.

Alatri, il pirata informatico era un amico di famiglia

Dopo le indagini, gli agenti della polizia postale erano riusciti a dare un nome ed un volto al pirata informatico: si trattava di un trentenne amico di famiglia. A seguito di quei fatti l'uomo era stato condannato a cinque mesi e dieci giorni di carcere. Ma nel frattempo la causa civile è proseguita. La 48enne tramite gli avvocati Francesco Galella e Rita Santorelli aveva richiesto un risarcimento danni. Nei giorni scorsi il trentenne è stato condannato al pagamento di 24mila euro, più settemila euro di spese processuali.