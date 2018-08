Dimentica il portafoglio al ristorante, il pizzaiolo gli ruba 400 euro

Capita spesso di raccontare storie di onestà e civismo (l'ultima appena qualche giorno fa), di persone magari in difficoltà che si ritrovano per le mani portafogli pesanti e li consegnano alle forze dell'ordine senza battere ciglio e con la soddisfazione di aver fatto il proprio dovere. Altre volte invece è la disonestà a prendere il sopravvento. Come nel caso di un ristoratore di Brescia, denunciato per furto e calunnia per essersi intascato parte del contenuto del portafoglio dimenticato nella sua pizzeria da uno sbadato cliente.

Poco dopo aver cenato nel locale, il cliente si era accorto di aver dimenticato il portafoglio con dentro più di 800 euro in contanti ed è così tornato indietro a cercarlo. Il pizzaiolo a quel punto gli ha risposto che sì, il portafoglio era stato effettivamente ritrovato ma di aver fatto il proprio dovere di cittadino consegnandolo ai militari della locale caserma. Quando il cliente è andato dai carabinieri per riavere il suo portafoglio, l'amara sorpresa: a loro non era stato consegnato proprio niente.

Il ristoratore a quel punto, di fronte all'evidenza, ha dovuto ammettere le proprie colpe e ha riconsegnato il maltolto, provando però a instascarsi la metà del contenuto del portafoglio - ben 400 euro - ma è stato beccato. Per lui sono scattate quindi due denunce, una per furto e una per calunnia.

La notizia su BresciaToday