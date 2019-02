Raffica di spari contro una storica pizzeria di Napoli: "Tutte le sere ci sono stese"

Ignoti hanno esploso diversi colpi d'arma da fuoco contro la storica pizzeria Di Matteo in Via dei Tribunali a Napoli. E' successo intorno alle ore 3, nella notte tra domenica e lunedì, quando il locale era chiuso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli-Centro e del nucleo radiomobile: i militari hanno riscontrato quattro fori nella serranda del locale e rinvenuto sul selciato nove bossoli.

Napoli, spari contro la pizzeria Di Matteo in Via dei Tribunali

"Non avevamo mai subìto minacce. Siamo stati avvisati stamattina presto dai carabinieri. E' una sensazione strana, mai provata. E' rabbia mista a paura. Tutte le sere ci sono stese. Oggi è capitato a noi, domani potrà capitare ad altri", afferma Salvatore Di Matteo, uno dei titolari della storica pizzeria, che ha trenta dipendenti. Le stese sono colpi sparati all'impazzata da elementi - spesso giovanissimi - dei nuovi clan che stanno prendendo il posto delle storiche cosche della camorra, decapitati da arresti e condanne: si spara per affermare il controllo sul territorio, allo scopo di spaventare eventuali rivali. Sul caso di stanotte sono in corso le indagini dei carabinieri.

Il mese scorso davanti alla pizzeria di Gino Sorbillo, sempre in via dei Tribunali, era esplosa una bomba carta che aveva causato danni al locale.

Via dei Tribunali, raffica di spari contro la pizzeria Di Matteo a Napoli: il video