Niente pandoro ai bimbi che non pagano la mensa: polemica a scuola

In una scuola di Corsico, nel milanese, il dolce natalizio non è stato distribuito ai bambini che non usufruiscono della mensa, scatenando lo stupore della mamme e l'indignazione sui social. Il Comune si è scusato affermando che si è trattato di un errore tecnico