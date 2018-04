Vicini insospettiti dal forte odore, polizia trova un cadavere mummificato in casa

Orrore in un appartamento di via Tripoli 134 a Torino, dove nella serata di ieri, venerdì 20 aprile 2018, è stato rinvenuto il cadavere mummificato di un donna anziana, le cui generalità per ora non sono state rese note dalla polizia.

La donna viveva al quinto piano della palazzina e da tempo non rispondeva né alle chiamate al telefono di casa né al citofono.

Sono stati i vicini di casa a richiedere l'intervento della polizia visto il forte odore che proveniva dall'appartamento.

Gli agenti della polizia ora sono alla ricerca di qualche parente, anche se da una prima e sommaria ricostruzione dei fatti la donna non avrebbe parenti nel Torinese.

