Colpito alla testa con un mattone durante un servizio antidroga: giovane poliziotto grave

Un poliziotto di 28 anni, ieri sera, durante un servizio antidroga nella pineta di Viareggio (Lucca) è stato colpito alla testa con un mattone dall'uomo che aveva fermato per un controllo, ed è stato ricoverato d'urgenza nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Livorno per essere sottoposto a un intervento chirurgico.

Poliziotto ferito nella pineta di Viareggio durante un controllo antidroga

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, il poliziotto era in borghese e aveva fermato un presunto pusher nordafricano che avrebbe reagito colpendo l'agente con un oggetto pesante, probabilmente un mattone. Il poliziotto è stato soccorso dai colleghi e trasportato all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore (Lucca) dove i medici, giudicando molto gravi le ferite del 28enne, hanno disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Livorno.

Il prefetto di Lucca, Laura Simonetti, e il questore di Lucca, Vito Montaruli, si sono recati stamattina presso l'ospedale di Livorno per far visita all'agente di Polizia ferito. L'operatore di polizia è stato sottoposto nella notte ad un delicato intervento chirurgico per la ricomposizione della frattura frontale. Attualmente è ricoverato, cosciente e non in pericolo di vita, sottoposto a stretto controllo per le prossime 48 ore al fine di valutare il decorso post operatorio. Sono in corso indagini per risalire all'aggressore.