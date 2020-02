Poliziotto spara al compagno dell'ex moglie: arrestato dai colleghi

Ha sparato al compagno dell'ex moglie colpendolo ad una gamba. Un solo colpo partito dalla pistola d'ordinanza. E' successo a Veroli, cittadina in provincia di Frosinone. Un assistente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Frosinone è stato arrestato dai colleghi della Squadra Mobile: per lui l'accusa è di tentato omicidio.

Veroli, poliziotto spara al compagno dell'ex moglie

L'uomo, secondo una prima ricostruzione, ha ferito l’attuale compagno della ex moglie, con la quale è in corso una separazione. L'agente che ha sparato, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile e dai primi rilievi della Polizia Scientifica, per motivi in corso di accertamento, ha esploso con l’arma di ordinanza un unico colpo che ha raggiunto l’altro ad una gamba.

Il grave episodio avvenuto nel comune di Veroli sarebbe stato l'epilogo di un litigio: si indaga per fare luce su quanto accaduto. Ora l'uomo si trova ai domiciliari.

Nella foto qui sotto, un'auto della polizia davanti alla Questura di Frosinone