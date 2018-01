Donna uccisa e fatta a pezzi: cadavere ritrovato in due valigie

Orrore nelle campagne di Pollenza, in provincia di Macerata: il corpo di una giovane donna fatto a pezzi è stato trovato rinchiuso in due valigie. Le valigie, abbandonate in un fosso nella frazione di Casette Verdini, sono state notate da un passante, non lontano dal cancello di una villetta in via dell'Industria. Pensando che si trattasse di droga o di refurtiva, ha chiamato i carabinieri che poi hanno fatto la macabra scoperta.

Tutta l'area è stata interdetta, e i militari stanno setacciando la zona palmo a palmo alla ricerca di eventuali indizi. Non si esclude però che le due valigie siano state lanciate verso il fossato da un'auto di passaggio durante la notte.

Nessuna ipotesi, per il momento, sul barbaro omicidio. Gli investigatori attendono i primi risultati degli accertamenti e delle verifiche sul posto per cominciare a delineare un primo quadro in cui è maturato l'assassinio.

