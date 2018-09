Punta da un'ape mentre sta per partorire: il nuovo "miracolo" dei pompieri

Una donna di 36 anni incinta è stata soccorsa intorno alla mezzanotte del 22 settembre 2018 mentre si trovava al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Erba dove si è recata a causa delle contrazioni.

Come riporta Qui Como la donna era stata appena punta da un insetto, forse da un'ape, e a causa di questa puntura il dito anulare, sul quale calzava due anelli, le si è gonfiato a tal punto che è stato necessario tagliare urgentemente gli anelli.

Per eseguire questo intervento sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato in modo rapido ed efficiente proprio mentre la donna aveva le contrazioni ed era in procinto di essere trasferita nella sala travaglio. Tutto si è svolto per il meglio.