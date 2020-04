Crolla il ponte che collega Santo Stefano Magra e Albiano: le immagini

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 10.30 di stamattina nella zona di Aulla (Massa Carrara) per il crollo del ponte sulla Strada provinciale 70 che collega la provinciale alla Sp62. Il ponte tra Toscana e Liguria, che collega l'abitato di Santo Stefano Magra (La Spezia) con Albiano attraversando il fiume Magra, è letteralmente collassato su se stesso in tutta la sua lunghezza.

Secondo le prime informazioni, i veicoli in transito coinvolti nel crollo del ponte sono stati due furgoni che sarebbero rimasti comunque sopra la carreggiata collassata. Uno dei conducenti sarebbe rimasto illeso e si sarebbe messo in salvo da solo, mentre un altro autista è rimasto ferito e ricoverato in ospedale a Pisa con un trauma toracico e non sarebbe in pericolo di vita.

Due le squadre dei vigili del fuoco intervenute per operare sul posto, allertato anche il nucleo Usar (Urban Search and Rescue) specializzato in attività di soccorso sotto le macerie per verificare che non vi siano altre persone intrappolate sotto i detriti del ponte crollato. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti necessari e un elicottero per verificare la presenza di auto coinvolte.

Il ponte collega Albiano Magra in provincia di Massa Carrara e Santo Stefano Magra in provincia di La Spezia, tra Toscana e Liguria. Negli ultimi mesi - secondo quanto riporta Adnkronos - l'infrastruttura crollata era stata al centro di polemiche dopo che, lo scorso novembre, in seguito ad un'ondata di maltempo, si era formata una crepa notata anche da molti automobilisti. Dopo un intervento di riparazione e dopo il sopralluogo dei tecnici, era stato dato il via libera alla circolazione.

+++Aulla (Massa Carrara), crolla #ponte sul fiume #Magra. Le immagini della #Poliziastradale sul posto per viabilità. Attualmente chiusa la SS62 pic.twitter.com/2drSJVxmW4 — Polizia di Stato (@poliziadistato) April 8, 2020

#8aprile 10.25 #Aulla (MS), crollo ponte sulla SP70 che collega la SP62, in località Albiano. Stanno operando i #vigilidelfuoco anche con squadre #usar ed elicottero per verificare la presenza di auto coinvolte pic.twitter.com/0VvXh9mInV