Crollo Genova, il benzinaio sotto il ponte: "Ho visto il pezzo mancante, ho iniziato a tremare"

"Ero dentro il gabbiotto ho sentito un boato pazzesco ho pensato fosse caduto un aereo. Sono uscito e pioveva molto forte, c'era un po' di nebbia, ho visto il pezzo mancante di Ponte Morandi e ho iniziato a tremare. Non riuscivo neanche a chiamare i miei familiari. Sono anni che fanno i lavori sul ponte". Lo ha raccontato all'Adnkronos, ancora sotto choc, Antonio Fontanino, 59 anni, titolare da 35anni del distributore di benzina di via Fillak a pochi metri dalla zona del crollo di Ponte Morandi.

Lui è uno dei testimoni del crollo e ieri mattina si trovava regolarmente al lavoro nei minuti della tragedia. Per tutto il pomeriggio molti dei residenti sfollati da via Fillak e via Porro che sono riusciti dopo ore a raggiungere la zona delle loro abitazioni, sono rimasti in strada ad assistere alle operazioni di soccorso. Graziella Crosa, 62 anni: "Io vivo qui da quando sono nata. Il ponte l'ho visto nascere. Adesso devono pensare alle persone là sotto".

"Fuggiti senza voltarci indietro"

"Siamo usciti dall'auto sotto la pioggia battente", mio marito ha preso in braccio nostro figlio di tre anni "e siamo corsi via senza voltarci indietro". A raccontare così gli attimi di terrore oggi sul ponte Morandi a Genova è su Twitter un'avvocatessa francese, maitre Leonine. "Abbiamo visto altra gente correre, urlare, che lasciavano come noi le vetture sul ponte", ha aggiunto la donna. L'avvocato era in viaggio verso l'Italia in macchina. Su Twitter ha raccontato che la macchina ha fatto prima un movimento come se planasse sull'acqua, poi "abbiamo visto un pilone del ponte che se andava verso destra". "Tre secondi dopo, riflesso stupido, abbiamo tentato di fare marcia indietro", ma non era possibile. Così hanno lasciato l'auto con la chiave nel cruscotto e le portiere aperte e sono fuggiti.

