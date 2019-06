Sei secondi per dire addio al Ponte Morandi: la demolizione in diretta

Le pile 10 e 11 del ponte Morandi oggi vengono fatte esplodere l’una verso l’altra decretando, di fatto, la fine del viadotto crollato il 14 agosto 2018 portando con sé la vita di 43 persone. Succederà alle 9 circa. Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, dalle prime ore del mattino, è in riunione al PCA, punto di controllo avanzato, in via Renata Bianchi con Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Polizia di Stato e dirigenti della Struttura Commissariale, luogo dal quale segue tutte le operazioni.

I tempi della giornata. L’esplosione in tutto durerà circa 6 secondi: questo il tempo necessario per minare gli stralli che uniscono il ponte all’autostrada e far crollare una verso l’altra le pile . Una volta esplose le cariche e crollate le pile, in cantiere accederanno i demolitori coordinati da Danilo Coppe, uno dei maggiori esperti di esplosivi a livello mondiale, che controlleranno che non vi siano rimase cariche inesplose e bonificheranno l’area. Poi sarà il turno di Arpal e Asl, che preleveranno i campioni dai macchinari posizionati nei giorni scorsi per analizzarli e stabilire il livello di amianto e polveri nell’aria. Un primo controllo verrà effettuato a mezzogiorno, un secondo a metà pomeriggio, e così via sino a quando le analisi non confermeranno che la qualità dell’aria è tornata entro i limiti di legge. Un centro di coordinamento sarà allestito all’altezza del Rina, in zona Campi, mentre Coppe e la sua squadra sovrintenderanno l’esplosione dalla galleria autostradale di Genova Ovest, dove avranno chiara visuale dei due piloni.

I genovesi residenti nel raggio di 300 metri dall'area dell'esplosione che non vorranno abbandonare le loro case saranno allontanati coattivamente. Lo dichiara il sindaco e commissario Marco Bucci ammettendo che "qualcuno mi ha scritto che non vuole uscire da casa". "Abbiamo previsto anche questo, abbiamo l'autorizzazione a 'scortarli fuori'. Sarà un'uscita coatta, non possiamo permetterci di tenere nessuno dentro e che uno interrompa un lavoro per Genova".

Fronte Viabilità. "Se guardiamo bene la mappa ci rendiamo conto che le strade chiuse saranno pochissime. Chiuso il tratto autostradale da Genova Ovest all'incrocio con la A12, che può essere bypassato da Nord uscendo a Genova Est, da Sud partendo da Genova Est o Genova Aeroporto", ha aggiunto Bucci. "È una limitazione al traffico, me ne rendo conto, abbiamo previsto delle aree per i camion e gli autotreni per potersi parcheggiare nel caso in cui ci sia una lunga coda per entrare in porto, prevedo che la cosa sarà gestibile, magari con qualche difficoltà, ma assolutamente gestibile, d'altra parte un'operazione del genere è un evento super eccezionale", ha concluso il primo cittadino.

La vicinanza del governo: Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Elisabetta Trenta sono a Genova. In questi minuti è arrivato il governatore ligure Giovanni Toti sul ponte Monsignor Romero che attraversa il Polcevera a Sud del Morandi, area individuata per la stampa per seguire le operazioni. "Una giornata molto importante - ha detto Toti - per la città di Genova. Significa che il cantiere del Ponte sta andando avanti ed è una giornata molto importante anche per il suo valore simbolico. E' un'altra promessa mantenuta. Genova entra nel suo futuro, in una nuova epoca che supera questa tragedia e ci porta al ritorno alla normalità".