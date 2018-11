Si esprime solo con la lingua dei segni, i compagni la imparano per non farla sentire sola

Come non far sentire esclusa una bambina che si esprime solo con il linguaggio dei segni? Imparando tutti insieme quello stesso linguaggio. È successo nell'istituto comprensivo statale 'Sante Giuffrida' di Catania che in occasione della Giornata europea dei genitori e della scuola, ha ricevuto un premio per l'inclusione scolastica al ministero dell'istruzione. A consegnare il premio alla dirigente scolastica Maria Concetta Lazzara e ad alcuni genitori della classe 3B il sottosegretario all'Istruzione, Salvatore Giuliano.

La classe, grazie alla collaborazione tra scuola, famiglie e territorio è riuscita ad accogliere e includere studenti con disabilità e stranieri. La scuola si contraddistingue per l'alta presenza di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali (in 61 con disabilità certificata, circa il 7% della popolazione scolastica totale) ed è riuscita nel tempo a lavorare in sinergia con educatori e specialisti per favorire condizioni di apprendimento e di crescita per ogni studente, attraverso l'uso di tecnologie digitali e portando avanti esperienze di istruzione domiciliare.

"I bambini includono naturalmente. Abbiamo avuto un'alunna che si esprimeva solo con la lingua dei segni - ha dichiarato la dirigente scolastica- e tutta la classe ha imparato a farlo per poter comunicare con lei. La scuola non porta avanti progetti inclusivi. È essa stessa il progetto inclusivo per natura".

"Il ruolo dei genitori- ha aggiunto Giuliano- in una comunità scolastica è determinante. Spesso invece in diverse istituzioni scolastiche la componente genitoriale e' poco partecipe, forse anche per colpa delle stesse scuole che non sempre riescono a coinvolgerli. Solo insieme si puo' costruire e migliorare l'educazione e formazione degli studenti".