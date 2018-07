Prende un dosso in autostrada, busta con 1500 euro vola via dal finestrino

Dall'inferno al paradiso in poche ore. Disavventura a lieto fine per un autista di 56 anni, originario di Firenze, che alcuni giorni fa ha perso in modo assai rocambolesco una busta con dentro 1.500 euro sull'autostrada A1. Un problema non da poco per il 56enne, conducente di un bus di linea: quei soldi non erano neppure suoi: si trattava dell'incasso della corsa - riferisce l'AdnKronos - e dunque avrebbe dovuto restituirli al suo principale.

L'episodio è avvenuto intorno a mezzanotte. L'autista era alla guida di un pullman utilizzato ogni anno da migliaia di passeggeri che si spostano tra Firenze e l'aeroporto di Bologna. Nei pressi di Calenzano è accaduto l'imponderabile: il bus ha avuto un sobbalzo a causa di un avvallamento e la busta con l'incasso è volata via dal finestrino abbassato.

Preso dal panico il 56enne si è fermato alla prima area di servizio per avvertire il suo principale, ma in lontananza ha visto delle luci blu della polizia stradale. Era una pattuglia della sottosezione di Firenze Nord a cui l'autista ha raccontato tutto.

I poliziotti si mettono alla ricerca della busta

Gli agenti hanno compreso il suo dramma e si sono fatti letteralmente in quattro per aiutare lo sfortunato autista a ritrovare la busta con il denaro. I poliziotti hanno chiesto alla loro centrale operativa il supporto di un secondo equipaggio, al fine di bloccare le auto che giungevano da dietro e poter setacciare meglio la carreggiata, illuminando l'asfalto nero con le loro torce. Dopo pochi minuti, i 1.500 euro erano già al sicuro nell'auto della Polstrada, che ha potuto far ripartire il traffico.

L'autista ormai non ci sperava più e stava già pensando a come fare per tirare fuori il denaro di tasca sua. Così, quando ha visto gli agenti tornare indietro con la busta in mano è rimasto senza parole. Prima di andare via ha ringraziato emozionato i poliziotti che gli hanno risposto: ''Noi ci siamo sempre''.