Napoli, presa la baby gang che ha aggredito Gaetano: nove misure cautelari

Svolta nelle indagini sulla baby gang che aveva aggredito un ragazzo a Napoli venti giorni fa.

Nove misure cautelari, nei confronti di altrettanti minori, sono state eseguite nel capoluogo campano dagli agenti dei Commissariati Scampia e Chiaiano nell'ambito delle indagini sul ferimento di Gaetano, il 15enne aggredito con calci e pugni lo scorso 12 gennaio nei pressi della stazione della metropolitana di Chiaiano, alla periferia del capoluogo campano, mentre, in compagnia di due cugini, era in attesa dell'autobus per raggiungere alcuni amici. Gaetano fu operato poi d'urgenza per l'asportazione della milza.

I poliziotti, coordinati dalla Procura per i Minorenni di Napoli, hanno condotto otto minorenni in comunità e disposto per uno per la permanenza in casa.

Tutti gli indagati sono accusati di lesioni gravissime.