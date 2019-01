“Il preside è gay” sul muro della scuola, lui risponde: “Non lo cancello, non è un'offesa”

“Il preside è gay”: non verrà cancellata la scritta apparsa sui muri del liceo scientifico Oriani di Ravenna. Il diretto interessato, Gianluca Dradi, ha deciso di lanciare un messaggio forte, con la volontà di mantenere la scritta “come una 'pietra d’inciampo' per l’intelligenza umana”.

Il dirigente scolastico all'inizio non si era accorto del 'messaggio' a lui indirizzato, lasciato in bella vista proprio sul muro della sua scuola, ma quando qualcuno glielo ha fatto notare, Dradi ha deciso di affidare ad un post su Facebook la sua risposta a questi 'artisti'.

“Ciò che offende - ha scritto su Facebook il preside - non è la falsa attribuzione di una condizione, ma il fatto che uno studente del mio liceo l'abbia pensata come un'offesa. Non la farò cancellare: resti lì come pietra d'inciampo per l'intelligenza umana. #nonnellamiascuola”.