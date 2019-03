Professore del liceo beccato in auto con 20 chili di droga

È nei guai fino al collo un professore del liceo artistico di Olbia. Nel tardo pomeriggio di mercoledì, alla guida della sua auto non si è fermato all’alt della polizia, lungo la vecchia provinciale che collega la zona di Ozieri e Mores a Sassari. Inseguito, speronato e fermato dagli agenti, in auto aveva con sè circa venti chili di sostanze stupefacenti, tra marijuana e hascisc.

Sassari, professore di liceo di Olbia arrestato: aveva 20 chili di droga in auto

La droga era nascosta sotto alcuni pezzi di legna nel bagagliaio dell’auto. Nel corso di una perquisizione presso l'abitazione del docente sono stati inoltre rinvenuti alcuni grammi di cocaina, un altro chilo di marijuana e del materiale utilizzato per confezionare lo stupefacente, scrive la Nuova Sardegna. È stato quindi arrestato e comparirà oggi davanti al giudice in tribunale: processo per direttissima.