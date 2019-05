Professore si suicida in palestra: a trovare il corpo due studenti

Un professore di musica è stato trovato senza vita nella palestra della scuola media dove insegnava, a Brescia. A scoprirlo sono stati due ragazzi di una classe prima dell’istituto Pascoli di via Repubblica Argentina. Le loro grida hanno richiamato l’attenzione delle bidelle e degli altri professori. A causa del forte shock, i due ragazzini sono stati poi accompagnati in ospedale, mentre la notizia si diffondeva nella scuola, dove il professore – un 47enne residente in città era molto conosciuto e amato.

"Era sempre sorridente e pieno di vita - raccontano due sue studentesse- ma negli ultimi tempi è cambiato: lo vedevamo nervoso e stressato e spesso si assentava dalla classe durante le lezioni". Anche mercoledì - stando a una prima ricostruzione - si sarebbe allontanato da un'aula per poi raggiungere la piccola palestra e togliersi la vita.

Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti anche i carabinieri. All'origine della tragedia ci sarebbe l'improvvisa scomparsa di alcuni famigliari: un vuoto che il 47enne non è riuscito a colmare.