E' in scooter col fidanzato: 19enne colpita da un proiettile vagante

Attimi di paura nella notte a Napoli, dove una ragazza di 19 anni è stata colpita da una pallottola vagante mentre si trovava a bordo di un motorino insieme al suo ragazzo. I fatti si sono verificati in vico Santa Maria alla Purità. Il proiettile si è conficcato nella tibia della gamba sinistra della giovanissima. Per estrarlo è stato necessario un intervento chirurgico. La 19enne si trova ricoverata all'ospedale Pellegrini ma le sue condizioni sono stabili e l'operazione è andata a buon fine.

Napoli, ragazza colpita da un proiettile

Sul raid indagano i carabinieri che hanno appurato che i due giovani sono assolutamente estranei a dinamiche criminali. Entrambi incensurati, si sono trovati probabilmente al centro di un raid nel quartiere. Secondo una prima ricostruzione sono stati esplosi tre colpi di pistola da un'auto che viaggiava a pochi metri dallo scooter. Uno dei proiettili avrebbe colpito involontariamente la giovane.

Al momento gli inquirenti vagliano l'ipotesi della tentata rapina ma non si esclude quella della stesa e quindi del ferimento casuale della giovane. Per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, i carabinieri stanno cercando di capire se qualche telecamera presente in zona possa aver ripreso l'accaduto.