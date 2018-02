Gli inquilini fanno scoprire le abitazioni delle prostitute: sequestrate tre "case chiuse"

I clienti venivano trovati in rete, grazie agli annunci sui siti, e poi ricevuti in casa. Credevano di non dare troppo nell'occhio, e invece il continuo via vai dai loro appartamenti ha attirato l'attenzione del resto degli inquilini, che le hanno messe nei guai. Gli agenti del commissariato Garibaldi Venezia hanno denunciato tre donne - una cittadina venezuelana, una spagnola e una dominicana - per il reato di favoreggiamento della prostituzione.

Le tre - scrive MilanoToday - avevano preso in affitto tre case al quarto e al quinto piano di un condominio milanese e avevano trasformato ogni alloggio in una sorta di "casa chiusa". Quando gli agenti sono entrati nelle abitazioni hanno trovato trecento profilattici, rotoli di carta assorbente, salviettine, oli e sei ragazze, tutte in regola con i documenti e tutte evidentemente prostitute. Ogni cliente, hanno accertato gli investigatori, pagava da settanta euro in su per un rapporto sessuale.

A mettere i poliziotti sulle tracce delle sei donne - e delle tre "favoreggiatrici" - sono stati i condomini dell'edificio, che avevano presentato un esposto.