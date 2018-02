Facevano prostituire la figlia di 9 anni per pochi euro: mamma e papà arrestati

Facevano prostituire la figlia di nove anni. Ecco perché, con l'accusa di violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione minorile, padre e madre della piccola vittima sono stati arrestati dai carabinieri.

Secondo le indagini i genitori della piccola avrebbero fatto prostituire la bimba in cambio di denaro. In manette anche due uomini che avrebbero avuto rapporti sessuali con la bambina. Secondo la ricostruzione di PalermoToday, i fatti risalgono all’estate del 2017 quando, a Trappeto, i carabinieri notarono un’auto appartata su una strada sterrata adiacente un terreno agricolo, con a bordo un anziano uomo in compagnia di una bambina.

Le indagini svolte dai militari - spiegano i carabinieri - hanno consentito di rilevare elementi probatori utili a documentare che, "in più occasioni e in tempi diversi, due persone avevano compiuto atti e rapporti sessuali con la bambina dietro pagamento in denaro". Si tratta di un bracciante agricolo 61enne residente a Trappeto e un pensionato 78enne residente a Balestrate (i nomi degli arrestati non sono stati forniti per tutelare l'identità della vittima). Dalle indagini è emerso che anche la madre organizzava gli incontri a pagamento che alcune volte avvenivano nell'abitazione dei genitori della bambina.

"La donna incassava modeste somme di denaro - spiegano i carabinieri - tra i 5 ed i 25 euro". A confermare quanto accaduto è stata la stessa vittima sentita con l'aiuto di psicologi. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Partinico. Per i quattro indagati il gip ha disposto i domiciliari. "In alcune circostanze - dicono i carabinieri - è stata la stessa donna a partecipare ai rapporti sessuali in presenza della bambina. Anche il padre è stato sottoposto agli arresti domiciliari poiché, essendo a conoscenza degli abusi, non è intervenuto direttamente, pur avendo l’obbligo giuridico di farlo".

