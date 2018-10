Detenuti protestano, follia in carcere: un agente ferito a morsi

Scene di follia nel carcere minorile Beccaria di Milano, dove i giovani detenuti hanno inscenato una violenta protesta per la mancanza di acqua calda, finita a calci, pugni e morsi.

"Ancora gravi disordini in una serata di follia - racconta Pasquale Baiano, coordinatore nazionale del sindacato Sinappe - nel carcere minorile Beccaria di Milano dove detenuti in protesta per cibo e acqua fredda hanno anche preso a morsi un agente".

"Con profonda amarezza e rammarico - spiega Baiano - torno a rivendicare situazioni emergenziali presso l'Istituto milanese, già noto per pregresse e remote vicissitudini anche analoghe, in un padiglione detentivo ristrutturato di recente, dopo biblici anni di attesa".

L'ultimo grave episodio a luglio scorso, quando per protesta uno dei detenuti aveva appiccato un incendio dando fuoco alle lenzuola della sua cella. Nel rogo erano rimasti intossicati tre ragazzi e quattro agenzi penitenziari.