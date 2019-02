"Gondolieri-sub" al lavoro per ripulire i canali: spunta anche... un bidet

Un impegno forte e concreto a sostegno dell'ambiente e della realtà quotidiana di Venezia. Domenica gondolieri-sub hanno rimosso dai canali oltre 600 kg di rifiuti. I volontari dell'associazione gondolieri, coordinati dal Comune, si sono immersi per rimuovere sporcizia e scarti depositati sui fondali. Si tratta della prima di tre uscite in programma nelle prossime settimane frutto di una convenzione con il Comune lagunare che ha l'obiettivo di recuperare soprattutto pneumatici finiti in acqua dopo essere stati usati come parabordi delle imbarcazioni o rifiuti ingombranti depositati sui fondali.

Venezia, gondolieri-sub recuperano pneumatici, antenne e... bidet

"Abbiato accolto la proposta - ha detto il consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni, Giovanni Giusto -, un esempio di sussidiarietà che coinvolge il pubblico e il privato a beneficio dei cittadini".

E' stato trovato un po' di tutto: ovviamente pneumatici, ma anche bottiglie, antenne, transenne, scarti di qualsiasi tipo gettati dove l'occhio non vede, persino un bidet: "In particolare ci sono molti cavalletti delle passerelle dell' acqua alta, gettati da vandali che danneggiano realmente la mobilità dei cittadini".

Raccolta dei rifiuti nei canali di Venezia

La convenzione non prevede alcuna spesa per l'amministrazione comunale, che ha accolto subito la proposta dell'Associazione gondolieri presentata nei giorni scorsi organizzando la situazione ideale per la raccolta dai fondali lagunari: "Vogliamo ringraziare il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che, con il Comune, ci ha dato immediatamente supporto - dichiara Daniele D'Este, vicepresidente dell'associazione - L'idea funziona e sarebbe importante svilupparla anche in futuro".