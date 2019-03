Pullman con studenti in gita prende fuoco in autostrada

Un pullman turistico con a bordo studenti in gita ha preso fuoco sull'A1 all'altezza della stazione di servizio Mascherone, in provincia di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Non ci sono feriti.

Incendio in A1, pullman in gita scolastica prende fuoco: paura per una scolaresca di Maddaloni (Caserta)

Il pullman, proveniente da Maddaloni (Caserta) e diretto a Firenze, ha preso fuoco intorno alle 15.30 sull'autostrada A1 in direzione nord all'altezza del km 551, poco prima della stazione di servizio Mascherone. Sul posto per spegnere il rogo due squadre e due autobotti del comando dei vigili del fuoco di Roma.

Il traffico risulta al momento rallentato per la chiusura di una corsia.

#14mar 15:30, stanno tutti bene i ragazzi sul pulmann turistico andato in fiamme sulla #A1 al km 551 direzione Nord. In corso le operazioni di spegnimento da parte dei #vigilidelfuoco pic.twitter.com/TF2yjE4ArK — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 14 marzo 2019





L'incendio è divampato mentre il pullman transitava fra il casello di Guidonia Montecelio ed il Bivio A1 Diramazione Roma Nord (km 531) direzione Milano. Il mezzo, con a bordo gli studenti del liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni, era partito da Caserta per una gita scolastica a Firenze. Autista, professori e studenti sono scesi dal pullman prima che fosse troppo tardi. Nessuno infatti è rimasto ferito né intossicato. Sono riusciti a mettersi in salvo scappando anche per i prati che costeggiano l'autostrada.