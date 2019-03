Addio a Raffaele, poliziotto eroe che salvò 15 persone dalle fiamme portandole in spalla

Una vita in divisa al servizio degli altri. Raffaele Di Terlizzi, poliziotto barese ma pisano d'adozione, è morto a 45 anni dopo sette mesi di malattia: nel 2004 era stato insignito dal capo della polizia della medaglia di bronzo al valore civile per aver evacuato tre anni prima insieme a un collega un intero padiglione di un ospedale di Cinisello salvando la vita a 15 pazienti non deambulanti, caricandoseli sulle spalle.

"Il suo spessore umano era immenso come l'amore per la divisa che indossava che ha sempre onorato con professionalità e dedizione al servizio dei cittadini", è il ricordo dei vertici della Questura.

Da 27 anni era un agente della Squadra Volante: in auto, in moto, di notte e di giorno, sempre per strada tra la gente, sino a raggiungere il grado di assistenze capo coordinatore

"Per i colleghi che hanno avuto l’onore di lavorare con lui - sottolineano dalla Questura di Pisa - rimane indelebile il ricordo di un amico sempre pronto a tenderti la mano e di un poliziotto dotato di grande umanità, oltre che di grandi doti investigative; sempre operativo ma capace, al contempo, con le proprie qualità comunicative, di risolvere molte situazioni rischiose con il semplice utilizzo della parola e con l’elevata capacità di ascolto. Negli interventi con soggetti in stato di agitazione, spesso anche armati, i colleghi si affidavano a lui proprio perché era in grado di disinnescare l’aggressività e stemperare la tensione delle persone semplicemente ascoltandole e parlandoci, senza ricorrere alla forza".

I funerali verranno celebrati lunedì 11 marzo, alle 15.30, presso la chiesa della Sacra Famiglia, quartiere Pisanova, a Pisa.