Il giallo della ragazza dispersa in mare: l'amico che ha lanciato l'allarme ha fatto perdere le proprie tracce

Per quale motivo il giovane ha fatto perdere le proprie tracce? Non è dato saperlo al momento. Proseguiranno anche stamani a Balestrate, nel Palermitano, le ricerche di una ragazza che risulterebbe dispersa in mare da ieri pomeriggio. Una scomparsa che si tinge di giallo. L'allarme è scattato dopo il salvataggio di un giovane: ai soccorritori ha raccontato che insieme a lui c'era anche un'amica, travolta dalle onde e trascinata via dalla corrente

Subito è scattata la macchina dei soccorsi e un elicottero si è alzato in volo per perlustrare la zona, mentre le motovedette della Capitaneria di porto hanno passato al setaccio lo specchio di mare. Le ricerche, andate avanti per ore, non hanno, però, dato alcun esito e anche del ragazzo soccorso si sono perse le tracce: si è allontanato subito dopo essere stato portato in salvo.

La ragazza che risulterebbe dispersa potrebbe essere la seconda vittima di una domenica già segnata da una tragedia. A Cefalù, infatti, ieri un uomo di 55 anni, Santo Durante, è morto annegato. Dopo l'allarme lanciato da alcuni bagnanti, è stato soccorso e trasportato a riva ma i tentativi di rianimarlo sono risultati vani. Per il 55enne non c'è stato nulla da fare. Potrebbe aver avuto un malore o essere stato sorpreso dalla forte corrente di ieri.