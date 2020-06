Si tuffa nel lago con gli amici dopo la festa: muore a 20 anni

Il suo cuore aveva ripreso a battere, ma non c'è stato nulla da fare. E' morta ieri in ospedale S.D., la ragazza di 20 anni (classe 2000) che si era sentita male dopo essersi tuffata nel lago di Garda dopo una festa: recuperata e portata sulle rive del Lido Pioppi, è deceduta in ospedale solo poche ore più tardi. La giovane da pochi mesi si era trasferita sul lago di Garda, per cominciare una nuova vita: originaria di Igne di Longarone, provincia di Belluno, aveva trovato lavoro come barista proprio a Peschiera. A soccorrerla in gravissime condizioni era stato il provvidenziale intervento di Mauro Trinca Rampelin, ispettore superiore della Polizia di Stato per la Polizia di frontiera aerea dell'aeroporto di Villafranca: in vacanza con la famiglia in un campeggio della zona, era stato svegliato poco prima dell'alba dalle grida disperate dei ragazzi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli amici della giovane chiedevano aiuto: tutti insieme si erano tuffati nel lago dopo una serata di festa, ma poi avevano perso di vista la 20enne. Il poliziotto, che ha subito allertato i carabinieri e i soccorsi, insieme agli amici della giovane è riuscito a individuare il punto dove si trovasse, e a riportarla a riva. I militari, prontamente intervenuti, hanno fatto il massaggio cardiaco. Dopo quasi mezz'ora il battito cardiaco era tornato, anche grazie a un secondo intervento degli operatori sanitari. Le condizioni però erano disperate. Trasferita d'urgenza in ospedale, è stata ricoverata in codice rosso alla Clinica Pederzoli di Peschiera: qui è rimasta per qualche ora, poi trasferita a Verona all'ospedale di Borgo Trento, dove è spirata. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica della drammatica vicenda. La giovane – ritrovata sotto un pontile – potrebbe aver sbattuto la testa mentre stava nuotando. Gli amici, quando sono usciti dall'acqua, non vedendola hanno subito chiesto aiuto. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.