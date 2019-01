Ha un malore mentre si trova in strada con gli amici, ragazza di 16 anni muore in ospedale

Una ragazza di 16 anni è morta poco dopo la mezzanotte di sabato 12 gennaio dopo aver avuto un malore mentre si trovava con gli amici in piazza delle Gardenie, nel quartiere romano di Centocelle.

La ragazza è stata portata all'ospedale Vannini, dove è morta per arresto cardiaco, e lì il personale medico ha allertato i carabinieri che hanno ascoltato le prime testimonianze di amici e parenti e hanno si sono poi recati a Centocelle.

Sarà l'autopsia del medico legale a fare luce sulla morte della 16enne, così come determinerà con certezza se la giovane abbia avuto, come sembra quasi certo, uno shock anafilattico. Pare infatti che avesse un'allergia, scrive Lorenzo Nicolini su RomaToday. Non è escluso che all'interno di qualche bevanda siano stati presenti allergeni che possono aver provocato lo shock anafilattico fatale. Solo l'esame volto ad appurare le cause della morte dipanerà i dubbi in questo senso.

Ai Carabinieri il compito di capire cosa è accaduto in quelle ore. I militari dell'Arma per ora procedono d'ufficio. Nessuno è iscritto nel registro degli indagati e nessun sequestro è in programma.