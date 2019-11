Rave party nell'ex fabbrica, ritrovato il cadavere di una giovane donna

Una ragazza di trent'anni è stata ritrovata morta a Livorno, nell'ex fabbrica Trw di via Enriques, nella zona industriale di Stagno. Nel weekend si è tenuto un rave party non autorizzato nei vecchi capannoni, iniziato venerdì e terminato domenica, con centinaia di ragazzi.

A dare l'allarme sarebbero state alcune persone che si trovavano all'interno dell'ex fabbrica. Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Livorno con il medico del 118 e la polizia, che indaga sulle cause della morte della vittima.Sul corpo sarà effettuata l'autopsia, come richiesto dal magistrato di turno.

Il rave non autorizzato: cinque persone denunciate, sequestrati due furgoni

L'area dove è stato ritrovato il cadavere è stata subito isolata dalle forze dell'ordine e sono in corso i rilievi della polizia scientifica. La Questura informa che il rave party, in corso dalle prime ore del mattino di venerdì 1 novembre e conclusosi intorno alle 22 di domenica sera, non era autorizzato e alle autortà non sono pervenute richieste o segnalazioni di intervento. La polizia, sul posto insieme a carabinieri e guardia di finanza per servizi di prevenzione e per garantire l'ordine pubblico,a conclusione della festa aveva sequestrato due furgoni con materiale pesante di vario tipo e apparecchi per la diffusione del suono. Cinque persone erano state denunciate, dopo essere state identificate come presumibili organizzatori della festa abusiva, per invasione di terreni ed edifici e per l'apertura di area di intrattenimento pubblico senza osservare le prescrizioni a tutela dell'incolumità delle persone.

Sabato scorso, il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, aveva chiesto che fosse indetto il Cosp e che fossero "convocati anche i proprietari dell'ex stabilimento Trw, per evitare il ripetersi di esperienze simili per il futuro". "È responsabilità della proprietà - aveva detto Salvetti -, che è tenuta a tenere in sicurezza l'intero immobile, prendere i provvedimenti dovuti per evitare un uso improprio dei loro spazi. Questo anche in vista di un suo auspicabile recupero a fini produttivi, obiettivo che questa amministrazione vorrebbe sostenere".