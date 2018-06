Picchiata e gettata da un'auto in corsa sulla tangenziale: Angela è morta in ospedale

Picchiata con violenza e poi gettata come uno sacco da un'auto in corsa sulla tangeziale. Quando è stata portata in ospedale era già in condizioni critiche ed è morta poco dopo. Ora è caccia all'assassino di Angela Mecane prostituta albanese di 20 anni morta nella serata di ieri all'ospedale Santa Croce di Moncalieri.

Un automobilista l'ha trovata esanime sull'asfalto lungo la tangenziale sud di Torino, in zona Nichelino, e ha dato l'allarme. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale che ha poi ceduto il caso agli investigatori della squadra mobile, come ricostruisce Davide Petrizzelli su TorinoToday.

Gli inquirenti sono ora al lavoro su due ipotesi: Angela potebbe essere salita sull'auto del cliente sbagliato quel sabato sera oppure potrebbe essere stata eliminata dall'orgazzazione che la sfruttava.

La notizia su TorinoToday