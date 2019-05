Ragazza fa il bagno nuda della fontana dell’Apple store di Milano: “Non sapevo fosse vietato”

Una ragazza francese di 24 anni è stata identificata dalla polizia dopo essersi tuffata completamente nuda nella fontana dell’Apple store di piazza del Liberty a Milano. Agli agenti che l’hanno fermata, la ragazza ha spiegato candidamente che credeva di non aver fatto nulla di male.

Ad allertare le forze dell’ordine con una chiamata al 112 era stata una signora italiana di cinquant’anni che, verso le 22 di ieri sera, ha spiegato che c’era una giovane completamente svestita sotto l’acqua. Quando sono arrivati sul posto, gli agenti non hanno trovato nessuno ma la 24enne è stata rintracciata poco lontano, in corso Vittorio, con addosso degli abiti che sembra le fossero stati dati da alcuni passanti per coprirsi.

La ragazza, che non era né ubriaca né sotto effetto di sostanze stupefacenti, ha detto agli agenti: “Non ho fatto nulla di male, non sapevo che in Italia fosse vietato”. La 24enne, subito identificata, potrebbe essere denunciata per atti osceni in luogo pubblico.