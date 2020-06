Ragazza viene palpeggiata in strada, salvata da un passante: "Ho visto tutto, lei era sotto choc"

Ha palpeggiato una ragazza di 20 anni, sollevandola da terra per stringerla a sé. La tentata violenza sessuale sarebbe avvenuta sabato pomeriggio a Foggia, nel quartiere Ferrovia. A raccontare tutto un residente della zona che ha assistito alla scena. Raggiunto da FoggiaToday l'uomo ha spiegato di aver chiesto alla ragazza "ancora sotto choc, se conosceva quella persona" e di aver urlato "chiedendo spiegazioni". L'aggressore si è quindi allontanato "non prima però di aver cercato lo scontro. A quel punto ho chiesto alla ragazza di seguirmi e abbiamo chiamato la polizia, permettendo loro di bloccarlo in piazza Cavour. Anche la ragazza è andata in questura per denunciare l'accaduto"

"Sicuramente sarò chiamato a testimoniare perché ho lasciato i miei dati con la mia dichiarazione di quello che avevo visto - prosegue l'uomo - e spero che non vada a finire come nel caso della rapina del cellulare accaduta a mia figlia qualche anno fa sempre nello stesso punto e sempre da parte di un extracomunitario che dopo un processo per direttissima ha avuto due anni di pena ridotta a zero per indulto".

Il residente lancia un accorato appello al sindaco: "Siamo stanchi, vogliamo maggiore sicurezza perché se io non avessi inseguito questa persona per 15 minuti prima dell’arrivo della polizia - peraltro tempestiva e numerosa con almeno tre pattuglie - sarebbe stata l’ennesima violenza impunita".