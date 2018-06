Addio Yaya, ucciso dal suo altruismo: ha perso la vita per salvare un amico

E' stato un gesto di altruismo che gli è costato carissimo, nel tentativo di salvare un suo amico. Yaya Coulibaly, 32enne ivoriano, è morto domenica 3 giugno 2018 nell'incidente del lago Pistono, a Montalto Dora, insieme a George Lartey, ghanese di sei anni più giovane.

La sua storia è molto simile a quella dell'altro ragazzo. Era arrivato in Italia attraversando il mediterraneo con un barcone nel maggio 2017 e poco dopo era giunto in Piemonte. Qui era stato preso in carico dalla cooperativa Mary Poppins di Ivrea e lavorava a Montalto curando l'orto sociale.

Faceva volontariato in numerose iniziative e si era messo a studiare per inserirsi al meglio, frequentando un corso di studi paragonabile alla nostra terza media. Di recente aveva iniziato anche a seguire un laboratorio teatrale e uno di percussioni.

Per salvare il suo amico che era caduto nel lago cercando di recuperare un pallone non ha esitato a tuffarsi. Lo specchio d'acqua, però, ha inghiottito irrimediabilmente anche lui. A poco è servito l'estremo tentativo di salvarlo di un turista.

La notizia su TorinoToday