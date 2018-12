Ragazzina si salva da tentato stupro grazie a un messaggio WhatsApp alla mamma

Le accuse sono pesanti, è stato arrestato per le ipotesi di reato di sequestro di persona, violenza sessuale e violenza a pubblico ufficiale un 26enne residente a Udine. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di un comune della provincia intervenuti sul posto, il ragazzo avrebbe forzato una minorenne - che si sarebbe trovata nell'abitazione di un amico - a compiere atti sessuali.

La giovane, riuscita a liberarsi, ha inviato una richiesta d'aiuto mandando un messaggio su WhatsApp alla madre, che ha poi avvisato gli uomini dell'Arma. Giunti sul posto i militari avrebbero trovato la ragazzina terrorizzata, rannicchiata in un angolo dell'abitazione.

I militari a quel punto hanno iniziato una colluttazione con il giovane, riuscendo a immobilizzarlo e conducendolo poi al carcere cittadino di via Spalato. Un carabiniere è stato ferito da un colpo inferto con una bottiglia. L'arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto per l'uomo la misura della custodia cautelare in carcere. I contorni della vicenda saranno chiariti nel corso delle indagini.