Precipita dalla statua nel cuore di Torino: è gravissimo

La caduta, poi la corsa in ospedale. Sono gravissime le condizioni di un ragazzo statunitense di 23 anni, precipitato dalla statua equestre dedicata al generale Alfonso Ferrero della Marmora (noto come Lamarmora) in piazza Bodoni, pieno centro di Torino.

Torino, cade dalla statua di piazza Bodoni: gravissimo

E' successo nella notte. I soccorsi sono giunti sul posto in pochi minuti. Il giovane è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Cto del capoluogo piemontese. La prognosi è riservata e corre pericolo di vita. Non è chiara la dinamica di quanto successo in piazza Bodoni. Sono in corso indagini della polizia.