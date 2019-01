Trascinato via da un'onda mentre pesca sugli scogli: ore di angoscia per un 17enne

Ore di angoscia a Terrasini, in provincia di Palermo, dove un ragazzo di 17 anni risulta disperso in mare. Secondo le prime notizie il giovane, un 17enne di Villabate, stava pescando insieme a un amico sugli scogli davanti all'hotel Perla del Golfo, quando un'onda lo ha trascinato via. L'altro ragazzo che si trovava accanto a lui è rimasto aggrappato agli scogli ed è riuscito a lanciare l'allarme ai soccorritori.

Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e i sanitari del 118, oltre a polizia, carabinieri e capitaneria di porto. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 5.40 di stamattina.

