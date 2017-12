Urtato da un treno in corsa: ferito un ragazzo di 16 anni

Tragedia sfiorata nel torinese. Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito dopo essere stato urtato da un treno a Rodallo, frazione di Caluso. L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì 25 dicembre intorno alle 21 nella stazione del paesino in provincia di Torino. Incerta la dinamica di quanto accaduto sulla quale indagano i carabinieri intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia ferroviaria.

Il giovane è stato colpito dal treno regionale 10025 (Torino - Ivrea) sulla linea Chivasso-Aosta. Secondo una prima ricostruzione il ferito si trovava sulla banchina con il cellulare in mano, forse con gli auricolari alle orecchie, e comunque troppo vicino alla scia di transito del treno.

Il convoglio, quando è arrivato, gli ha colpito le mani che sono rimaste fratturate e il telefono è schizzato via ferendolo alla fronte. Il 16enne è stato trasportato all’ospedale di Chivasso, non in gravi condizioni.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa fra Rodallo e Caluso, mentre i 15 passeggeri a bordo del regionale hanno proseguito il viaggio su un autobus sostitutivo. La circolazione sulla linea Chivasso-Aosta è ripresa alle 00.20 a seguito dell'autorizzazione della Polfer. Coinvolti 2 regionali con ritardi di 3 ore, uno con ritardo di un'ora e altri 3 regionali sono stati parzialmente cancellati fra Chivasso e Ivrea ed è stato attivato un autoservizio sostitutivo di bus.

