Precipita per 30 metri da un sentiero a picco sul mare: muore un ragazzo di 14 anni

Un ragazzo di 14 anni è morto mercoledì pomeriggio dopo essere precipitato dal sentiero Rilke, una passeggiata panoramica a picco sul mare che costeggia la Riserva naturalae delle Falesia di Duino, in provincia di Trieste.

Precipita dal sentiero Rilke, l'intervento del Soccorso Alpino

Il ragazzo, originario di Borgo San Mauro di Sistiana, è precipitato per oltre 30 metri lungo la falesia mentre si trovava in compagnia della madre. Secondo fonti del Soccorso Alpino, il ragazzo avrebbe scavalcato la recinzione di protezione per affacciarsi in un punto panoramico, ma il fogliame presente al suolo gli avrebbe fatto perdere aderenza col terreno, facendolo precipitare.

Sul posto sono arrivate subito le squadre speciale dei Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e Speleologico con l'elisoccorso. I tecnici si sono calati con le corde dal sentiero per una decina di metri fino alla scogliera sottostante e hanno raggiunto il corpo, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 14enne.