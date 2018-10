Maltempo, albero cade in mezzo alla strada: muore un ragazzo di 21 anni

Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere stato colpito da un albero caduto a causa del forte vento. E' successo in via Claudio a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta. Il giovane era originario della provincia di Caserta.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno richiesto l'intervento del 118. Il 21enne è stato portato nel vicino ospedale San Paolo, dove è deceduto.

Vento forte nel napoletano, centinaia di interventi

Giornata difficile oggi a Napoli a causa del maltempo. Da stamane sono stati oltre 200 gli interventi in città e in provincia a causa del maltempo, con centocinquanta vigili del fuoco impegnati sul territorio. L'allerta meteo diramata dalla Protezione civile sabato e per tutto l'intero weekend, è stato prorogato fino a martedì sull'intero territorio regionale.

Frosinone: albero cade su un'auto, due morti

Situazione critica per il maltempo anche nel resto d'Italia, con la Penisola travolta da piogge torrenziali e forti raffiche di vento, che hanno messo in ginocchio diverse regioni. A Frosinone due persone sono morte: la Smart su cui viaggiavano è stata colpita da un albero lungo la via Casilina, a Castrocielo. Le vittime sono due uomini, residenti ad Arce, di 37 e 38 anni.