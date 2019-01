Terrore al centro commerciale: difende la fidanzata, lo massacrano a martellate

E' ricoverato in prognosi riservata alla Poliambulanza di Brescia - in gravi condizioni ma fortunatamente non in pericolo di vita - il ragazzo aggredito e pestato a sangue con mazze e spranghe nel parcheggio di un centro commerciale a Lonato, nel bresciano. La vittima è un giovane marocchino. I carabinieri avrebbero già identificato i suoi tre presunti aggressori, tutti di nazionalità albanese. L'episodio risale a lunedì, la sera di Capodanno. I tre balordi l'avrebbero atteso con l'intenzione di picchiarlo a sangue, forse per un regolamento di conti: non si esclude che all'origine della violenza non ci sia uno screzio sentimentale.

Ragazzo aggredito nel parcheggio del centro commerciale a Lonato, Brescia

Pare infatti che il marocchino, poco più che 30enne, solo poche ore prima avrebbe reagito alle parole di uno dei tre albanesi, reo di aver importunato la fidanzata del nordafricano. La reazione sconsiderata degli aggressori è ora al vaglio dei carabinieri: rischiano una denuncia (e una condanna) per violenza e lesioni. Intorno alle 18 si è compiuta l'aggressione: lo hanno aspettato in tre, nel parcheggio del centro commerciale. Qui l'hanno colpito al volto, alle gambe e alla schiena, calci e pugni e poi martelli e spranghe, insomma una furia inaudita.

Una volta sfogata la rabbia, i tre se la sono data a gambe lasciando il giovane a terra, in un bagno di sangue. Altri clienti del centro commerciale si sarebbero accorti del ragazzo ferito, allertando il 112. In pochi minuti sul posto sono arrivati ambulanza e carabinieri.