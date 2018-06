Studente universitario scomparso nel lago di Castel Gandolfo: ricerche senza esito

Sono ancora senza esito le ricerche del ragazzo disperso da sabato 2 giugno scorso nel lago di Castel Gandolfo, in provincia di Roma. Le operazioni vedono impegnato il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, che sta effettuando immersioni nel corso d'acqua. Elnur Babayev, 29enne dell'Azerbaijan, è scomparso dopo essersi tuffato nel lago di Castel Gandolfo per fare una nuotata. Studente alla Facoltà di Scienza Politiche dell'università La Sapenza di Roma, di lui non si hanno tracce dalle 18 dello scorso sabato 2 giugno, quando è stato risucchiato nelle acque del lago dopo essersi tuffato da un pattino sul quale si trovava insieme ad un amico.

Come riporta Mauro Cifelli su RomaToday, nelle ricerche è impegnato anche un robot speciale in grado di scandagliare i fondali melmosi del lago anche oltre i 100 metri di profondità.

"Si è tuffato dopo essere uscito con un pattino - racconta un velista a RomaToday - era con un amico. Poi da quanto abbiamo saputo lo ha visto accusare un malore e venire ingoiato sott’acqua. Siamo sconvolti. Quando sono andato via era già calato il buio e di lui ancora non si avevano notizie".

