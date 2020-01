Roma, ragazzo denuncia: "Violentato in auto a Trastevere". Fermato un 42enne

Un giovane di 25 anni ha denunciato di essere stato violentato da un uomo nella notte tra sabato e domenica nel quartiere Trastevere, cuore della movida di Roma. Poco dopo i carabinieri hanno fermato con l'accusa di violenza sessuale un 42enne, sottoposto a fermo di indiziato di delitto.

Secondo il suo racconto, il 25enne si trovava in sosta nella sua auto parcheggiata in viale Trastevere, nei pressi del ministro dell'Istruzione, quando è stato raggiunto dal 42enne, un senza fissa dimora romano con precedenti, che una volta entrato in macchina gli avrebbe chiesto di portarlo alla vicina stazione Trastevere.

Giunti in piazza Flavio Biondo, il 42enne avrebbe prima minacciato e poi violentato il giovane, chiedendogli anche di andare in un vicino BancoPosta per prelevare dei soldi. A quel punto i due sarebbero scesi dall'auto e il 25enne sarebbe riuscito a scappare, riuscendo a fermare poco dopo una gazzella dei carabinieri della stazione, raccontando di essere stato violentato da un uomo, che nel frattempo aveva provato ad allontanarsi.

I carabinieri sono riusciti a rintracciare poco dopo il presunto violentatore, accusato di violenza sessuale aggravata, tentata rapina e sequestro di persona. L'uomo si trova ora nel carcere romano di Regina Coeli, a disposizione dell'autorità giudiziaria.