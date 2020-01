Raid razzista in un bar: vetrine spaccate, svastiche e insulti alla titolare

Vetrine sfondate, pavimento imbrattato con una croce celtica, una svastica disegnata al contrario e la scritta "tr**a neg**a". Questo quello che ha trovato ieri mattina la titolare di un bar a Rezzato, in provincia di Brescia.

La donna, una 36enne nata in Italia ma di origine marocchina, era stata svegliata in piena notte dall'allarme, collegato al suo telefono, e quando è arrivata davanti al bar ha scoperto tutto. Sull'episodio indagato i carabinieri, che stanno visionando le videocamere della zona per rintracciare il responsabili del gesto.

In segno di solidarietà per la donna è stato organizzato oggi un'iniziativa per raccogliere fondi che possano aiutarla a continuare la sua attività. Dopo il raid, la 36enne aveva fatto sapere di essere molto turbata. "Non so se riaprirò il bar", aveva detto.