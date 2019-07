Ramo si stacca da un albero e travolge un'intera famiglia

Dramma sfiorato a Roma, dove una famiglia è stata colpita dal ramo di un albero mentre si trovava seduta ad un tavolo durante la manifestazione "Notti sul Tevere". E' successo ieri sera, come riferisce RomaToday. Sette i feriti, una famiglia composta da padre, madre, due figli ed un'amica. Oltre a loro un'altra coppia, seduta al tavolo vicino. Il grosso ramo si è spezzato ed è precipitato sulla banchina del Tevere dopo essersi staccato da un albero che si trova sul lungotevere, altezza piazza Trilussa a Trastevere.

Roma, si stacca ramo da un albero e travolge una famiglia: feriti

Sotto la banchina di Ponte Sisto, fra le centinaia di persone che si trovavano all'evento "Notti sul Tevere", il ramo è crollato sui tavoli, investendo la famiglia e ferendo l'altra coppia, che si è gettata a terra per evitare di essere colpita. Sette i feriti, come detto: il padre 34enne, colpito ad una gamba, un bimbo ed una bimba, trasportati all'ospedale Fatebenefratelli in codice verde e codice giallo. Stesso ospedale dove sono state medicate la mamma, una 30enne ferita alla testa, e l'amica di 24 anni, anche lei refertata in codice giallo all'ospedale della vicina Isola Tiberina.

Trasportata all'ospedale Santo Spirito anche la coppia che si trovava al tavolo vicino, un uomo ed una donna di 43 e 41 anni, refertati in codice verde. Sul posto oltre alle ambulanze del 118, i vigili del fuoco e gli agenti del Commissariato Trastevere.