Rapinata dopo aver prelevato al bancomat, 92enne urla e fa acciuffare il ladro

Aveva appena prelevato i soldi al bancomat, quando un uomo le si è avvicinato, offrendosi di accompagnarla fino a casa. L'intento era quello di carpire la fiducia dell'anziana, una 92enne di residente a Torino, per poi rubarle il denaro. Ma la donna non si è lasciata intimidire e ha iniziato ad urlare, come racconta TorinoToday. Le sue grida hanno allarmato un passante, che si è gettato all'inseguimento del ladro che nel frattempo se la stava dando a gambe.

Un gruppo di agenti della municipale di Torino che era impegnata poco lontano nella rimozione di un veicolo in sosta irregolare si sono ritrovati davanti il ladro in fuga e lo hanno fermato, restituendo all'anziana il denaro sottratto, pari a 1.200 euro. L'uomo, un 39enne italiano, è stato denunciato a piede libero e rimesso in libertà.