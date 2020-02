Fa entrare finto funzionario Inps conosciuto al centro anziani: narcotizzato e rapinato

Un anziano è stato narcotizzato e rapinato in casa da un sedicente funzionario Inps. È successo a Roma, nel quartiere Flaminio. A trovarlo è stato il figlio, preoccupato per non avere avuto sue notizie, che ha chiamato subito la polizia.

Secondo la denuncia, l'anziano aveva fatto entrare in casa un uomo conosciuto qualche giorno prima che si era spacciato per un funzionario dell'Inps e che avrebbe dovuto aiutarlo con alcune pratiche amministrative. Una volta in casa, l'anziano gli ha preparato un caffè: un gesto di cortesia risultato però fatale, visto che probabilmente proprio così il truffatore ha potuto somministrargli un sonnifero. Dopo aver atteso gli effetti del sedativo, una volta addormentato l'anziano, il finto funzionario Inps ha messo a soqquadro la casa alla ricerca di soldi e preziosi, riuscendo a trovare però soltanto 150 euro. Quando il figlio dell'anziano è arrivata a casa ha trovato il padre stordito e in stato soporoso.

L'anziano ha raccontato di aver conosciuto il truffatore, "dalla carnagione oscura", nei pressi di un vicino centro anziani al Villaggio Olimpico, il quale lo avrebbe avvicinato spacciandosi per un funzionario dell'Inps che avrebbe potuto aiutarlo e poi si è presentato nel suo appartamento. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Flaminio.