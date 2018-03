Rapina in banca: dipendenti chiusi in bagno, ladri in fuga con 2mila euro in monete

I rapinatori, tre uomini con il volto coperto e armati di coltello, hanno fatto irruzione poco dopo l'orario d'apertura. E hanno intimato ai dipendenti di non muoversi. Rapina stamattina alla Bpm Banca popolare di Milano, in piazzale Accursio. Tre dipendenti della banca, sotto la minaccia dei coltelli, sarebbero stati chiusi e sequestrati in bagno, mentre i malviventi avrebbero cercato di aprire le cassaforti dell'istituto di credito.

Rapina Bpm Milano Piazzale Accursio

I rapinatori, scrive MilanoToday, hanno dovuto arrendersi ai caveau temporizzati dell'istituto di credito e hanno così deciso di prendere circa duemila euro in monetine da alcuni cassetti prima di far perdere le proprie tracce.

Foto Ciprian C.

Secondo quanto raccontato da un testimone a MilanoToday, pare che la banda sia riuscita a fuggire attraverso una scala antincendio di un palazzo che si trova dietro la Bpm. Lì, i tre sarebbero arrivati passando attraverso una finestra. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Squadra mobile, che ora indagano per chiarire la dinamica di quanto avvenuto, e gli uomini della Scientifica.

