Rapina in banca, dipendenti in ostaggio di due banditi armati: colpo da 40mila euro

Due malviventi hanno rapinato una banca in corso Lodi a Milano, tenendo in ostaggio clienti e impiegati e poi riuscendo a fuggire con il bottino.

È successo questa mattina intorno alle 12.30, in una filiale della Banca Popolare dell’Emilia Romagna. Come ricostruisce MilanoToday, il primo rapinatore è entrato nell’istituto di credito fingendo di voler accendere un mutuo: un ragazzo di circa venticinque anni, con jeans, camicia nera e cappellino, che ha chiesto informazioni e poi ha estratto un taglierino e ha obbligato l’impiegato ad aprire la porta per fare entrare il suo complice, con un foulard che copriva il viso.

A quel punto il secondo bandito ha immobilizzato l’altra dipendente che era nella filiale e poi insieme al complice hanno obbligato i due cassieri ad avviare le operazioni per l’apertura della cassa temporizzata. Poco dopo è entrata in banca una cliente – una donna di sessant’anni – che è stata minacciata dai due presa e in ostaggio. Per i tre l’incubo è finito dopo circa quaranta minuti, quando i due rapinatori se ne sono andati portandosi via un bottino di 40mila euro.

A quel punto, alle 13.15, su richiesta del dipendente, in corso Lodi è intervenuta la polizia con gli agenti della Scientifica che hanno effettuato i rilievi. La cliente, terrorizzata, è stata soccorsa dal 118 ed è finita in codice giallo al Policlinico sotto shock.

Lo scorso 9 luglio c’era stata sempre a Milano, in via Washington, una rapina in banca con modalità molto simili: due uomini, armati di taglierino, avevano fatto irruzione alla Ubi Banca, tenendo in ostaggio undici dipendenti e riuscendo a dileguarsi con oltre 100mila euro in contanti.