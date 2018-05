I ladri entrano in filale ma restano a bocca asciutta: la banca è online e non ha cassaforte

Nel capolavoro di Monicelli "I soliti ignoti" un gruppo di ladri tentava il colpo della vita finendo però per fallire clamorosamente e ridursi a mangiare un piatto di pasta e fagioli trovato nella cucina di una casa.

Non è andata molto meglio alla banda che ha pensato di svaligiare il punto informativo "Chebanca!" in via Vittorio Emanuele a Napoli. Al posto del "malloppo" e della cassaforte, i ladri hanno trovato solo moduli e materiale informativo: si tratta infatti di una banca online e contanti non ce ne sono mai stati.

La banda del buco non ha potuto fare altro che ritirarsi mestamente, utilizzando lo stesso passaggio da cui era entrata. E gli è andata anche bene, scrive NapoliToday, visto che la filiale era comunque collegata con la centrale operativa della Questura e i ladri sono riusciti a fuggire prima che gli agenti arrivassero sul posto.

Sono comunque in corso le indagini, che partiranno proprio dalle immagini delle videocamere di sorveglianza, anche se gli autori del "colpo beffa" erano tutti incappuciati.

La notizia su NapoliToday