Massacrati in casa durante una rapina: "Credevo ci avrebbero ammazzato"

"A ogni domanda mi dava un cazzotto. Poi ha tagliato l'orecchio di mia moglie e non ho capito più niente. Ero convinto che c'avrebbero ammazzato tutti e due". Questo il drammatico racconto di Carlo Martelli, vittima insieme alla moglie Niva Bazzan di una brutale rapina nella loro casa a Carminiello di Lanciano, in provincia di Chieti. Nella notte tra sabato e domenica, un gruppo di uomini ha fatto irruzione nell'abitazione della coppia, tenendoli in ostaggio per due ore e massacrandoli di botte. I banditi hanno poi mutilato la moglie, tagliandole un orecchio.

"Sono stato massacrato, poi sbattuto a terra e legato mani e piedi tipo incaprettatura - ha detto Martelli, chirurgo cardiovascolare in pensione, in un'intervista al 'Tg1' dall'ospedale in cui è ricoverato - Mia moglie è stata presa e portata via, l'hanno legata. Mi dicevano 'o ci dice dove sta la cassaforte o la tagliamo a pezzi'", ha raccontato.

I malviventi si sono poi fatti consegnare bancomat e carte di credito prima di mettere a soqquadro la stanza del figlio della coppia, senza toccarlo. Una volta fuggiti, il medico è riuscito a liberarsi dalle fascette con cui era stato legato, a liberare la moglie e a dare l'allarme. E ora è caccia all'uomo da parte della Questura di Chieti, del Commissariato di Lanciano e della Scientifica.